Британский флот войдет в Баренцево море для противодействия России и Китаю в Арктике, - СМИ

11 марта, 2021, 11:07

Военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за Северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России и Китая в том, что касается контроля над новыми торговыми маршрутами, которые открываются в результате таяния льдов в Арктике

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

"Успех в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одним или двумя странами", - цитирует издание слова своего источника в британских ВМС.

Как отмечается, в ближайшие месяцы в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море войдет британский фрегат - на фоне опасений, что изменение климата может привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами. Лондон также опасается, что Россия и Китай могут использовать в своих интересах новые морские пути, которые появляются за Северным полярным кругом по мере таяния льдов.

В сентябре 2020 года 2 британские истребителя Typhoon и фрегат Sutherland были направлены за полярный круг, чтобы продемонстрировать приверженность НАТО свободной навигации в данном регионе.

Климатические изменения будут определены как "серьезная угроза безопасности" в комплексном осмотре вопросам безопасности, обороны и внешней политики страны, пишет издание.

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