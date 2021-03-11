Bellingcat в Нидерландах выиграл суд у "повара Путина" Пригожина и его "фабрики троллей"

11 марта, 2021, 17:40

Издание Bellingcat выиграло иск против российского предпринимателя Евгения Пригожина и пропагандистского агентства РИА ФАН, более известного как "фабрика троллей"

Об этом расследователи рассказали в себя в Twitter.

Окружной суд Амстердама вынес запрет на распространение фейковых материала РИА ФАН, основанного на сфабрикованном разговоре с якобы сотрудником Bellingcat Питером Ван Хьюсом.

На самом деле в его роли выступил студент африканского происхождения Эммануэль Асамоа, проживающий в Санкт-Петербурге и работающий на "фабрику троллей".

Bellingcat Statement on Injunctive Decision of Amsterdam District Court -

Bellingcat notes that the Amsterdam District Court has issued an injunctive decision against the St. Petersburg-based news agency RIA FAN, which failed to appear for the Court hearing. - Bellingcat (@bellingcat) March 11, 2021

Как сообщает The Inside, свою публикацию кремлевские пропагандисты приурочили к выходу расследования Bellingcat о причастности ЧВК "Вагнера" Пригожина к убийству в ЦАР журналистов, расследовавших деятельность российских наемников.

Согласно решению суда, РИА ФАН придется удалить свой фейк о Bellingcat, иначе ему грозит штраф в размере $500 тысяч.

Пригожин является близким другом президента РФ Владимира Путина и создателем так называемой фабрики троллей, которая занимается распространением вредоносного политического и экономического влияния по всему миру по заказу российских спецслужб.

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Кроме того, с ним связывают частную военную компанию "Вагнера", наемники которой воевали на Донбассе, в Сирии и Африке.

Пригожин известен также как "повар Путина", поскольку его компании организовывали для президента РФ банкеты.

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