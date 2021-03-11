Баха переизбрали президентом Международного олимпийского комитета

11 марта, 2021, 15:45

Немец Томас Бах будет руководить Международным олимпийским комитетом еще четыре года

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Томас Бах был переизбран президентом МОК на четырехлетний срок. На 137-й сессии МОК, которая происходит в виртуальном режиме, 67-летний немец получил 93 голоса "за" и 1 "против".

Его нынешний срок закончится в день закрытия Олимпийских игр в Токио 8 августа. Новый срок Баха на посту президента МОК начнется сразу после этого и завершится в 2025 году.

Томас Бах, который является олимпийским чемпионом по фехтованию на рапирах в Монреале-1976, был избран президентом МОК в 2013 году.

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