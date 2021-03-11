 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортБаха переизбрали президентом Международного олимпийского комитета

Баха переизбрали президентом Международного олимпийского комитета


фото: Getty Images
Немец Томас Бах будет руководить Международным олимпийским комитетом еще четыре года

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Томас Бах был переизбран президентом МОК на четырехлетний срок. На 137-й сессии МОК, которая происходит в виртуальном режиме, 67-летний немец получил 93 голоса "за" и 1 "против".

Его нынешний срок закончится в день закрытия Олимпийских игр в Токио 8 августа. Новый срок Баха на посту президента МОК начнется сразу после этого и завершится в 2025 году.

Томас Бах, который является олимпийским чемпионом по фехтованию на рапирах в Монреале-1976, был избран президентом МОК в 2013 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать