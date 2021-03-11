Apple запустил украинский раздел на своем официальном сайте
11 марта, 2021, 15:19
Компания Apple запустила на основном сайте украинское подразделение
Об этом сообщает AIN.UA.
Основная часть раздела пока доступна только на английском, а все остальное - уже представленыо на украинском языке.
Кроме того, компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.
По данным Internet Archive, примерно с декабря прошлого года и до начала марта этого года этот веб-адрес выдавал редирект на главную Apple, а до того вообще не работал и выдавал сообщение "страница не найдена". Следовательно, раздел мог заработать недавно (в марте этого года).
"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", - говорится в сообщении.
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