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Espreso.tvОбществоApple запустил украинский раздел на своем официальном сайте

Apple запустил украинский раздел на своем официальном сайте


фото: reuters
Компания Apple запустила на основном сайте украинское подразделение

Об этом сообщает AIN.UA.

Основная часть раздела пока доступна только на английском, а все остальное - уже представленыо на украинском языке.

Кроме того, компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

По данным Internet Archive, примерно с декабря прошлого года и до начала марта этого года этот веб-адрес выдавал редирект на главную Apple, а до того вообще не работал и выдавал сообщение "страница не найдена". Следовательно, раздел мог заработать недавно (в марте этого года).

"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", - говорится в сообщении.

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