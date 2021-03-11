7-летняя девочка на Херсонщине, пропавшая несколько дней назад, погибла от удушения, - полиция

11 марта, 2021, 20:45

Предварительной причиной смерти 7-летней девочки, пропавшей на Херсонщине несколько дней назад, стало удушение

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

"Во время визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в настоящее время уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.

В полиции Херсонской области сообщили, что на "на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления".

Тело ребенка передано на экспертизу. Сейчас производятся необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки.

Читайте также: Пропавшую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой