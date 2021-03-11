7-летняя девочка на Херсонщине, пропавшая несколько дней назад, погибла от удушения, - полиция
Об этом сообщает Национальная полиция Украина.
"Во время визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в настоящее время уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.
В полиции Херсонской области сообщили, что на "на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления".
Тело ребенка передано на экспертизу. Сейчас производятся необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки.
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