Жалобы французской школьницы, из-за которой чеченец обезглавил ее учителя, оказались ложью

10 марта, 2021, 17:58

Французская школьница-мусульманка, из-за жалоб которой 18-летний уроженец Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил ее учителя Сэмюэля Пети, призналась, что солгала о демонстрации на уроке карикатур на Мухаммеда

Как сообщает Independent, в тот день ее даже не было в классе из-за отстранения за плохое поведение.

Чтобы избежать наказания родителей, школьница придумала историю о карикатурах.

Девочка заявила, что учитель выгнал ее из класса якобы потому, что собирался показывать "фотографии голого пророка", хотя на самом деле была отстранена от занятий еще накануне этого урока.

Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин, под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

Кроме него, фигурантами дела об убийстве учителя стали еще несколько человек, в том числе его ученики.

Также был задержан мусульманский проповедник, который выпустил фетву (исламское религиозное постановление) с призывом убить учителя.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преступление исламистским терактом.

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