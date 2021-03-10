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Espreso.tvОбществоЖалобы французской школьницы, из-за которой чеченец обезглавил ее учителя, оказались ложью

Жалобы французской школьницы, из-за которой чеченец обезглавил ее учителя, оказались ложью


фото: reuters
Французская школьница-мусульманка, из-за жалоб которой 18-летний уроженец Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил ее учителя Сэмюэля Пети, призналась, что солгала о демонстрации на уроке карикатур на Мухаммеда

Как сообщает Independent, в тот день ее даже не было в классе из-за отстранения за плохое поведение.

Чтобы избежать наказания родителей, школьница придумала историю о карикатурах.

Девочка заявила, что учитель выгнал ее из класса якобы потому, что собирался показывать "фотографии голого пророка", хотя на самом деле была отстранена от занятий еще накануне этого урока.

  • Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин, под Парижем.
  • Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.
  • Кроме него, фигурантами дела об убийстве учителя стали еще несколько человек, в том числе его ученики.
  • Также был задержан мусульманский проповедник, который выпустил фетву (исламское религиозное постановление) с призывом убить учителя.
  • Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преступление исламистским терактом.

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