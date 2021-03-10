Зеленский может увидеть "мир в глазах Путина" и пойти на уступки Кремлю, которые могут угрожать украинскому суверенитету, - Смолий

10 марта, 2021, 15:45

Политолог Андрей Смолий отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского найти альтернативу "нормандскому" формату и встретиться с каждым участником переговорного процесса отдельно

В эфире программы "Главное" эксперт отметил, что сейчас Зеленский занимается созданием очередного информационного фона вокруг себя, чтобы оправдать свое бездействие. Однако это может иметь опасные последствия, пишет Еспресо.Запад.

"Представители европейских государств были т. н. медиаторами, посредниками. Можно сказать, даже свидетелями. Потому что если Зеленский встретится с Путиным, то есть огромная угроза того, что они договорятся о чем-то, что будет, собственно, наносить огромные, невосполнимые потери украинскому суверенитету и нашей независимости. Без свидетелей, без представителей других государств делать это вообще очень опасно! " - отметил Смолий.

"Может случиться так, что Зеленский действительно увидит какой-нибудь " мир в глазах Путина " и пойдет на очередные уступки, которые уже у нас были, собственно, после предыдущего "нормандского" формата, в том числе по отходу украинских войск (т. н. "разведение"), - напомнил политолог. - Поэтому это абсолютно бессмысленно. Это просто очередное создание некоего " мыльного пузыря " и очередного информационного фона для того, чтобы оправдать свою абсолютную бездеятельность и оправдать свое обещание, которое он дал и которое не выполнил насчет окончания войны. А выполнить его на самом деле было невозможно, и Зеленский сказать об этом перед выборами "забыл".

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина: 30" в интервью журналистам сообщил о подготовке нового саммита в "нормандском" формате и заверил, что если такая встреча не состоится, он "найдет формат, в котором встретится с каждым отдельно. Откладывать решение этого вопроса не выйдет ".

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