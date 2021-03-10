За 17 лет в мире уничтожили тропические леса на территории размером больше Франции, - Фонд тропических лесов Норвегии

Об этом говорится в отчете, обнародованном Rainforest Foundation Norway, передает "Общественное".

Фонд проанализировал данные обо всех тропических лесах на планете, в том числе о том, что с ними происходило в 73 странах с 2002 по 2019 года.

Всего на Земле было 14,5 миллиона м² тропических лесов. Сейчас только 36% остаются полностью уцелевшими, примерно 34% - полностью исчезли и 30% - упадок.

За 17 лет мир потерял 571 тыс. 863 км² тропических лесов - это больше, чем площадь континентальной Франции. Ежегодно мир теряет тропические леса, площадью как Бельгия (примерно 30 тыс. 689 км²).

Сильнее всего от исчезновения тропических лесов пострадала Азия - там осталось 7% нетронутых тропических лесов мира. На острове Суматра в Индонезии только 9% первоначального тропического леса остается невредимым. В Амазонии остаются 72% нетронутых тропических лесов мира, из которых 42% - только в Бразилии.

Читайте также: Сплошные вырубки в Карпатах надо запретить, - эколог о наводнениях в Западной Украине

Исчезновение лесов в фонде объясняют массовой вырубкой. В частности деревья вырубают для производства сои, пальмового масла, поддержки крупного рогатого скота, а также для добычи полезных ископаемых и производства древесины. В то же время в фонде говорят, что есть хорошая новость.

"У нас есть территория, вдвое меньше Европу, до сих пор остается полностью нетронутой. Однако тропические леса, остались серьезно повреждены или все больше фрагментированы. Люди рубят когда непроходимые леса на меньшие части, подрывая их способность накапливать углекислый газ, охлаждать планету и обеспечивать животным среду для проживания ", - говорится в отчете.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо