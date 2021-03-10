Из-за испорченных бюллетеней съезд судей не смог избрать судью КСУ

Об этом говорится на сайте Совета судей.

С первого раза съезд не выбрал судью КС, и поскольку ни один кандидат не получил необходимого для избрания числа голосов, было принято решение о повторном тайном голосовании.

В первом туре на должность судьи КСУ было предложено семь кандидатур, из них больше всего голосов набрали Александр Коровайко, председатель Херсонского апелляционного суда, и Александр Прокопенко, судья Верховного Суда. Они набрали 102 и 58 голосов соответственно.

Во втором туре Александр Прокопенко получил 109 баллов, а Александр Коровайко - 134. Еще 24 бюллетеня были признаны недействительными.

"Следовательно, по процедуре Совет судей Украины объявит новый конкурс на назначение судьи КСУ по квоте съезда судей Украины", - говорится в сообщении.

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