Из-за пандемии COVID-19 МАУ вернула пассажирам более $ 29 млн за отмененные рейсы

10 марта, 2021, 16:39

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вернула пассажирам более $29 млн за отмененные рейсы из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

"В феврале 2021 года компания рассмотрела около 15 тыс. запросов и оформила возврат на сумму $2,5 млн. Всего же за 11 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020-го по февраль 2021 года включительно МАУ вернула пассажирам более $29 млн", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что работа в данном направлении осуществляется систематически, несмотря на дефицит человеческого ресурса, обусловленный падением уровня перевозок в связи с коронакризисом.

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