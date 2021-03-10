Из-за футбола 11 марта столичное метро будет работать с ограничениями
10 марта, 2021, 20:55
Из-за футбола между "Динамо" и "Вильярреалом" 11 марта киевское метро будет работать с ограничениями на вход
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"Вечером 11 марта на трех станциях метро возможны ограничения на вход для пассажиров. В 19:55 на НСК " Олимпийский " начнется игра между командами " Динамо " (Киев) и " Вильярреал " (Испания)", - говорится в сообщении.
Ограничения (не закрытие) возможны на станциях метро: "Олимпийская" - перед началом матча; "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - после окончания матча.
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