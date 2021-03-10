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Espreso.tvОбществоИз-за футбола 11 марта столичное метро будет работать с ограничениями

Из-за футбола 11 марта столичное метро будет работать с ограничениями

Из-за футбола между "Динамо" и "Вильярреалом" 11 марта киевское метро будет работать с ограничениями на вход

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Вечером 11 марта на трех станциях метро возможны ограничения на вход для пассажиров. В 19:55 на НСК " Олимпийский " начнется игра между командами " Динамо " (Киев) и " Вильярреал " (Испания)", - говорится в сообщении.

Ограничения (не закрытие) возможны на станциях метро: "Олимпийская" - перед началом матча; "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - после окончания матча.

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