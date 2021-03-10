Из-за футбола 11 марта столичное метро будет работать с ограничениями

Ограничения (не закрытие) возможны на станциях метро: "Олимпийская" - перед началом матча; "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - после окончания матча.

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