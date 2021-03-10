Испугался мяча: Роналду обвинили в поражении "Ювентуса" от "Порту" в ЛЧ
Об этом сообщает Juve Canal в twitter.
По словам бывшего тренера "Ювентуса" Фабио Капелло, Криштиану Роналду и Адриен Рабье допустили грубую ошибку, когда отвернулись в стенке во время штрафного удара Сержиу Оливейры, благодаря которому португальский "Порту" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"Это была недопустима ошибка. В мое время мы выбирали игроков, которые должны становиться в стенку, и они не боялись мяча. Роналду и Рабье испугались мяча и отскочили от него, повернувшись спиной. Такого нельзя простить", - сказал Капелло, который тренировал "Ювентус" в 2004 - 2006 годах.
"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ победил "Порту" в дополнительное время 3: 2, но по итогам двух матчей вылетел из турнира, поскольку в первой игре "Порту" выиграл на своем поле со счетом 2: 1.
Capello: "Ronaldo's mistake on the wall was the worst mistake, it's unforgivable." #JuvePorto #UCL pic.twitter.com/HVEG3OzNZJ- Juve Canal (@ juvecanal2) March 9, 2021
- Напомним, 9 марта "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.
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