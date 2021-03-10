Языковой закон: Ткаченко противопоставил себя Зеленскому, выступая за отсрочку введения штрафов, - Вятрович

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович заявил в Facebook.

Экс-директор Института национальной памяти заметил, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко фактически противопоставил себя обществу, правительству и президенту Владимиру Зеленскому, когда публично выступил за отсрочку штрафов за нарушение закона о языке.

Читайте также: В Минкульте поддерживают предложение "слуг" об отсрочке штрафов за нарушение закона о языке, - Ткаченко

"По сути, близкий к Коломойскому Александр Ткаченко противопоставил себя не только украинскому обществу, но и своим коллегам во власти, в том числе и президенту Зеленскому. Ведь и Уполномоченный по защите государственного языка, и Минюст, и Минфин выступили категорически против так называемой отсрочки, а по сути - разрушения механизма защиты прав людей на получение информации и услуг на украинском языке", - отметил политик.

Вятрович подчеркнул, что 9 марта Зеленский публично заявил, что любые изменения в закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "неактуальны".

Читайте также: Зеленский заявил, что вопрос языка "неактуален", а украинский "полностью защищен"

"А вчерашнее заявление Владимира Зеленского, что изменения в языковой закон "неактуальны" и направлены на "хайп" и "раскол общества" и что не надо их "вбрасывать в парламент", казалось бы, должно успокоить Ткаченко и поставить точку в этой авантюре. Но нет. Сегодня, вопреки позиции президента, языкового омбудсмена и коллег из правительства, Ткаченко вновь заявил о поддержке законопроекта Потураева. Которій он, похоже, поддерживает больше, чем сам Потураев ", - прокомментировал нардеп.

Вятрович отметил, что в качестве аргумента за отсрочку штрафов за нарушение языкового закона Ткаченко использовал тезисы российской пропаганды.