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Espreso.tvОбществоЯзыковой закон: Ткаченко противопоставил себя Зеленскому, выступая за отсрочку введения штрафов, - Вятрович

Языковой закон: Ткаченко противопоставил себя Зеленскому, выступая за отсрочку введения штрафов, - Вятрович

Глава МКИП Александр Ткаченко выступил против позиции Минфина, Минюста и омбудсмена, а также против президента Владимира Зеленского в вопросе штрафов за несоблюдение закона о языке

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович заявил в Facebook.

Экс-директор Института национальной памяти заметил, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко фактически противопоставил себя обществу, правительству и президенту Владимиру Зеленскому, когда публично выступил за отсрочку штрафов за нарушение закона о языке.

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"По сути, близкий к Коломойскому Александр Ткаченко противопоставил себя не только украинскому обществу, но и своим коллегам во власти, в том числе и президенту Зеленскому. Ведь и Уполномоченный по защите государственного языка, и Минюст, и Минфин выступили категорически против так называемой отсрочки, а по сути - разрушения механизма защиты прав людей на получение информации и услуг на украинском языке", - отметил политик.

Вятрович подчеркнул, что 9 марта Зеленский публично заявил, что любые изменения в закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "неактуальны".

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"А вчерашнее заявление Владимира Зеленского, что изменения в языковой закон "неактуальны" и направлены на "хайп" и "раскол общества" и что не надо их "вбрасывать в парламент", казалось бы, должно успокоить Ткаченко и поставить точку в этой авантюре. Но нет. Сегодня, вопреки позиции президента, языкового омбудсмена и коллег из правительства, Ткаченко вновь заявил о поддержке законопроекта Потураева. Которій он, похоже, поддерживает больше, чем сам Потураев ", - прокомментировал нардеп.

Вятрович отметил, что в качестве аргумента за отсрочку штрафов за нарушение языкового закона Ткаченко использовал тезисы российской пропаганды.

"Министр, который так любит рассказывать о необходимости противодействия российским фейкам, в который раз в качестве аргумента за ревизию языкового закона ретранслировал московскую страшилку о " бабушках из Одессы или Харькова ", которых будут штрафовать за незнание украинского. Хотя прекрасно знает, что штрафы накладываются не за незнание языка, а за отказ предоставлять услуги на украинском. И не на физических лиц, а на предприятия. И не за любые нарушения, а только за повторные. Плюрализм во власти - это, возможно, и хорошо. Но только до определенного предела, за которым действия должностного лица выглядят по меньшей мере странно. Как вот в этом случае с министром Ткаченко ", - добавил Вятрович.

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