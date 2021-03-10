Языковой закон: Ткаченко противопоставил себя Зеленскому, выступая за отсрочку введения штрафов, - Вятрович
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович заявил в Facebook.
Экс-директор Института национальной памяти заметил, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко фактически противопоставил себя обществу, правительству и президенту Владимиру Зеленскому, когда публично выступил за отсрочку штрафов за нарушение закона о языке.
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Вятрович подчеркнул, что 9 марта Зеленский публично заявил, что любые изменения в закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "неактуальны".
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"А вчерашнее заявление Владимира Зеленского, что изменения в языковой закон "неактуальны" и направлены на "хайп" и "раскол общества" и что не надо их "вбрасывать в парламент", казалось бы, должно успокоить Ткаченко и поставить точку в этой авантюре. Но нет. Сегодня, вопреки позиции президента, языкового омбудсмена и коллег из правительства, Ткаченко вновь заявил о поддержке законопроекта Потураева. Которій он, похоже, поддерживает больше, чем сам Потураев ", - прокомментировал нардеп.
Вятрович отметил, что в качестве аргумента за отсрочку штрафов за нарушение языкового закона Ткаченко использовал тезисы российской пропаганды.
"Министр, который так любит рассказывать о необходимости противодействия российским фейкам, в который раз в качестве аргумента за ревизию языкового закона ретранслировал московскую страшилку о " бабушках из Одессы или Харькова ", которых будут штрафовать за незнание украинского. Хотя прекрасно знает, что штрафы накладываются не за незнание языка, а за отказ предоставлять услуги на украинском. И не на физических лиц, а на предприятия. И не за любые нарушения, а только за повторные. Плюрализм во власти - это, возможно, и хорошо. Но только до определенного предела, за которым действия должностного лица выглядят по меньшей мере странно. Как вот в этом случае с министром Ткаченко ", - добавил Вятрович.
- Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- В июле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу .
- Депутаты "Слуги народа" инициировали законопроект №4528 с целью отмены штрафов для бизнеса за отказ предоставлять услуги на государственном языке.
- Норма о штрафах бизнеса за отказ обслуживать государственным языком вступила в силу в январе 2021 года. При этом штрафы будут накладывать на владельцев бизнеса, а не на продавцов или кассиров.
- С июля 2022 года за нарушение "языкового" закона начнут штрафовать отдельных людей.
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