Взрывчатку под двумя квартирами родных Шабунина расследуют как одно преступление, - ОГПУ

10 марта, 2021, 15:59

Наличие взрывных устройств, которые положили в Киеве и Ривном под дверь родных руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, расследуют в рамках одного уголовного производства

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода .

"Сообщаем, что 24.02.2021 по решению процессуального руководителя материалы досудебных расследований двух указанных производств на основании ст. 217 УПК Украины объединены в одном уголовном производстве", - заявили в ОГПУ.