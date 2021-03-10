Взрывчатку под двумя квартирами родных Шабунина расследуют как одно преступление, - ОГПУ
10 марта, 2021, 15:59
Наличие взрывных устройств, которые положили в Киеве и Ривном под дверь родных руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, расследуют в рамках одного уголовного производства
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода .
"Сообщаем, что 24.02.2021 по решению процессуального руководителя материалы досудебных расследований двух указанных производств на основании ст. 217 УПК Украины объединены в одном уголовном производстве", - заявили в ОГПУ.
9 февраля Святошинский районный суд Киева обязал ОГП рассмотреть ходатайство Шабунина об объединении двух уголовных производств.
"Учитывая то, что работниками Офиса генерального прокурора не осуществлялись полномочия прокурора в форме процессуального руководства в указанных уголовных производствах, в Святошинский районный суд г. Киева направлено заявление в порядке ст. 380 УПК Украины о предоставлении разъяснения по выполнению соответствующего постановления суда ", - отметили в Офисе генпрокурора.
- По предварительным данным прокуратуры в корпусах гранат, которые были у квартиры матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено . Однако полиция написала, что взрывчатка была найдена .
- Также взрывное устройство подложили под квартиру не только его матери, а также у дома родителей жены.
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