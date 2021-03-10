В Житомире решили не останавливать транспорт из-за попадания в красную зону карантина
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Житомирский горсовет .
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, для реализации мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и сохранения здоровья соискателей образования департамент образования городского совета и руководители учреждений общего среднего образования Житомирской городской территориальной громады должны провести весенние каникулы 2020-2021 учебного года в учреждениях общего среднего образования в течение 9 календарных дней с 13 марта по 21 марта ", - говорится в сообщении.
В горсовете подчеркнули, что изменений в работе общественного транспорта города не будет.
Сейчас в Житомире лабораторно подтверждены 13 228 случаев COVID-19, болеют 2468 человек. Всего в области лабораторно подтверждено 55 827 случаев COVID-19, выздоровели 45 617 человек ,907 - умерли.
С 3 марта область находится в красной зоне эпидемиологической опасности.
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