В Житомире решили не останавливать транспорт из-за попадания в красную зону карантина

10 марта, 2021, 17:24

В областном центре решили ограничиться объявлением весенних каникул с 13 по 21 марта

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Житомирский горсовет .

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, для реализации мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и сохранения здоровья соискателей образования департамент образования городского совета и руководители учреждений общего среднего образования Житомирской городской территориальной громады должны провести весенние каникулы 2020-2021 учебного года в учреждениях общего среднего образования в течение 9 календарных дней с 13 марта по 21 марта ", - говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что изменений в работе общественного транспорта города не будет.

Сейчас в Житомире лабораторно подтверждены 13 228 случаев COVID-19, болеют 2468 человек. Всего в области лабораторно подтверждено 55 827 случаев COVID-19, выздоровели 45 617 человек ,907 - умерли.

С 3 марта область находится в красной зоне эпидемиологической опасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо