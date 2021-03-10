В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 4 тыс. человек

10 марта, 2021, 10:09

За сутки 9 марта 2021 года в Украине привито против коронавируса 4362 лица

Об этом сообщает верифицированный МЗ телеграмм-канал Коронавирус_инфо .

С начала кампании привито 23480 человек, из них получили 1 дозу - 23 480 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 330 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 660 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 72 прививки;

Киевская область - 320 прививок;

Кировоградская область - 140 прививок;

Луганская область - 220 прививок;

Львовская область - 140 прививок;

г. Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 180 прививок;

Полтавская область - 230 прививок;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 80 прививок;

Тернопольская область - 180 прививок;

Харьковская область - 130 прививок;

Херсонская область - 150 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 90 прививок.

Черкасская область - 390 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3134 прививки), наименьшее - в Сумской области (430 прививок).

Напомним, в течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев коронавируса (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.

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