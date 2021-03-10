В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 4 тыс. человек
Об этом сообщает верифицированный МЗ телеграмм-канал Коронавирус_инфо .
С начала кампании привито 23480 человек, из них получили 1 дозу - 23 480 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 330 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 260 прививок;
Донецкая область - 660 прививок;
Житомирская область - 50 прививок;
Закарпатская область - 90 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 72 прививки;
Киевская область - 320 прививок;
Кировоградская область - 140 прививок;
Луганская область - 220 прививок;
Львовская область - 140 прививок;
г. Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 70 прививок;
Одесская область - 180 прививок;
Полтавская область - 230 прививок;
Ровенская область - 110 прививок;
Сумская область - 80 прививок;
Тернопольская область - 180 прививок;
Харьковская область - 130 прививок;
Херсонская область - 150 прививок;
Хмельницкая область - 110 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 90 прививок.
Черкасская область - 390 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3134 прививки), наименьшее - в Сумской области (430 прививок).
- Напомним, в течение дня 9 марта было зафиксировано 6377 новых случаев коронавируса (из них дети - 309, медработники - 263), 219 пациентов умерли, 5687 - выздоровели.
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