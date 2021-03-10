В Украине справку о вакцинации от коронавируса для пересечения границы будут выдавать бесплатно, - Ляшко
10 марта, 2021, 11:55
Жители Украины смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса для пересечения границы
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины.
"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам,которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - отметил Ляшко.
- Напомним, за сутки 9 марта 2021 года в Украине от коронавируса вакцинировано 4 362 лица.
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