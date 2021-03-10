В Украине с 10 марта возобновилась навигация на Днепре, - Криклий
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, приказом Государственной службы морского и речного транспорта установлены даты открытия и закрытия нового сезона навигации на Днепре - с 10 марта по 31 декабря 2021 с учетом фактических метеорологических условий.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, нынешний межнавигационный период был минимальный за последние годы - всего 54 календарных дней.
"И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - цитирует пресс-служба слова Криклия.
Министр также отметил, что во время межнавигационного периода госпредприятие "Укрводшлях" оптимизировало и провело необходимые работы по капитальному ремонту на судоходных шлюзах, которые требовали их вывода из эксплуатации. В частности, был завершен капитальный ремонт на Каховском судоходном шлюзе.
Криклий также отметил важность разработки соответствующих проектов подзаконных актов для надлежащего функционирования внутренних водных путей после вступления в силу нового закона "О внутреннем водном транспорте". В частности, для содержания шлюзов в надлежащем состоянии закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого будет финансироваться дальнейшее содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти