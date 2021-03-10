В Украине с 10 марта возобновилась навигация на Днепре, - Криклий

10 марта, 2021, 12:16

Датами открытия и закрытия нового сезона навигации на Днепре было установлено 10 марта и будет 31 декабря 2021 года с учетом фактических метеорологических условий

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, приказом Государственной службы морского и речного транспорта установлены даты открытия и закрытия нового сезона навигации на Днепре - с 10 марта по 31 декабря 2021 с учетом фактических метеорологических условий.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, нынешний межнавигационный период был минимальный за последние годы - всего 54 календарных дней.

"И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

Министр также отметил, что во время межнавигационного периода госпредприятие "Укрводшлях" оптимизировало и провело необходимые работы по капитальному ремонту на судоходных шлюзах, которые требовали их вывода из эксплуатации. В частности, был завершен капитальный ремонт на Каховском судоходном шлюзе.

Криклий также отметил важность разработки соответствующих проектов подзаконных актов для надлежащего функционирования внутренних водных путей после вступления в силу нового закона "О внутреннем водном транспорте". В частности, для содержания шлюзов в надлежащем состоянии закон предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого будет финансироваться дальнейшее содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений.

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