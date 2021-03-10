В Украине 30% памятников находятся фактически в аварийном состоянии, - Минкульт

10 марта, 2021, 15:25

В Минкульте заявили, что в Украине треть недвижимых памятников в аварийном состоянии, поэтому в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта о внесении изменений в законодательство в сфере охраны культурного наследия, требующие быстрого рассмотрения и принятия

Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко во время Всеукраинского форума "Украина 30. "Культура. Медиа. Туризм", сообщает Укринформ .

"У нас сегодня 30% памятников находятся фактически в аварийном состоянии - это, как правило, фортификационные замковые дворцы и комплексы. Но частично проблема еще и в том, что нет владельцев таких памятников. И это тоже заложено в законодательные изменения, которые мы предлагаем ", - подчеркнула она.

По словам Фоменко, на сегодняшний день существует 10 основных критериев угрозы памятникам, и первая из них - это строительный бизнес, развитие инфраструктуры, урбанистическое развитие.

"Пример - наш объект ЮНЕСКО, Киево-Печерская лавра. Возможно, мало кто знает, что одним из основных критериев, по которым этот объект был включен в Список ЮНЕСКО, была визуализация. То есть, каким образом мы воспринимаем этот объект с левого берега Днепра ... На сегодня мы уже говорим не просто о необходимости сохранения, защите таких памятников, а о противодействии их разрушению и уничтожению. И мы вводим достаточно серьезные законодательные изменения ", - отметила она.

Фоменко также отметила необходимость усиления ответственности за самовольное строительство.

"Например, максимальный штраф за разрушение памятника и незаконное строительство - 170 тыс. гривен. Если мы говорим об историческом центре, где возводится новейший небоскреб, торгово-развлекательный комплекс или иной монстроподобный масштабный проект, то, конечно, даже смешно об этих деньгах говорить. Более того, как правило, все предписания и распоряжения о применении штрафных санкций еще и оспариваются в судах, которые могут принимать решения, подменяя функции органов охраны наследия. Поэтому первые наши изменения - в Уголовный, в Административный кодекс относительно усиления ответственности за самовольное строительство " , - сказала она.

По ее словам, Украина очень богата памятниками, в частности археологическими, и это является свидетельством принадлежности нашей страны к европейской цивилизации.

"На сегодняшний день у нас есть 401 исторически населенное место. Это те поселки, села, городки, города, в которых имеются памятники. И в каждом из них должны быть разработаны специальные режимы и границы охраны таких памятников - исторические ареалы. Если же посмотреть на статистику, сколько есть утвержденных исторических ареалов, то она достаточно печальная и даже отрицательная, что говорит о некачественном государственное управлении в этой сфере. Первоочередные изменения, которые мы предлагаем, - это усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия и за преступления против наследия ", - добавила Фоменко.

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