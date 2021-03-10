В России засекретили данные о семье вероятного отравителя Навального из ФСБ, которому оппозиционер звонил после отравления

10 марта, 2021, 10:29

С базы Федеральной службы государственной регистрации России (Росреестра) исчезли данные родственников сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок и с которым он говорил по телефону

На это обратило внимание издание Открытые медиа.

Ранее в выписке из Единого реестра госнедвижимости на квартиру на улице Суздальская в Москве были указаны теща и сын Кудрявцева, а сейчас - лишь "Российская Федерация".

До этого Открытые медиа сообщали, что Россреестр засекретил жену сотрудника ФСБ, его теща и сын тогда еще были указаны в выписке.

Напомним, в конце прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный заявил , что сумел дозвониться к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который причастен к его отравлению "Новичком".

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