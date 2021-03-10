В России засекретили данные о семье вероятного отравителя Навального из ФСБ, которому оппозиционер звонил после отравления
10 марта, 2021, 10:29
С базы Федеральной службы государственной регистрации России (Росреестра) исчезли данные родственников сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок и с которым он говорил по телефону
На это обратило внимание издание Открытые медиа.
Ранее в выписке из Единого реестра госнедвижимости на квартиру на улице Суздальская в Москве были указаны теща и сын Кудрявцева, а сейчас - лишь "Российская Федерация".
До этого Открытые медиа сообщали, что Россреестр засекретил жену сотрудника ФСБ, его теща и сын тогда еще были указаны в выписке.
- Напомним, в конце прошлого года российский оппозиционер Алексей Навальный заявил , что сумел дозвониться к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который причастен к его отравлению "Новичком".
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