В "Шахтере" отреагировали на слухи о приглашении экс-тренера "Милана" и "Ювентуса"
Об этом сообщает Retesport .
По словам директора департамента селекции "Шахтера" Жозе Бота, информацию о переговорах с Массимилиано Аллегри не соответствует действительности.
"Это абсолютная неправда. Мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали. Аллегри - отличный тренер, но "Шахтер" уже много лет ищет более атакующих специалистов, которым нравится стиль игры, отличный от стиля Аллегри", - сказал Бота.
Слухи о приглашении итальянца появились на фоне последних неудач "Шахтера" под руководством португальца Луиша Каштру. Команда сейчас занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от "Динамо" на 4 очка. Она вылетела из Кубка Украины, уступив "Агробизнеса" из первой лиги.
Кроме этого, "Шахтер" продолжает борьбу в Лиге Европы, где в 1/8 финала встретится с итальянской "Ромой".
Аллегри остается без работы с 2019 года, когда его уволили из "Ювентуса", с которым он выиграл 5 чемпионских титулов. Кроме этого, тренер побеждал в Серии A с "Миланом".
- 9 марта сообщалось, что в качестве главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру может заменить Массимилано Аллегри .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти