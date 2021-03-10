В "Шахтере" отреагировали на слухи о приглашении экс-тренера "Милана" и "Ювентуса"

10 марта, 2021, 11:34

"Шахтер" опроверг информацию о приглашении на пост главного тренера итальянца Массимилиано Аллегри, который возглавлял "Милан" и "Ювентус"

Об этом сообщает Retesport .

По словам директора департамента селекции "Шахтера" Жозе Бота, информацию о переговорах с Массимилиано Аллегри не соответствует действительности.

"Это абсолютная неправда. Мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали. Аллегри - отличный тренер, но "Шахтер" уже много лет ищет более атакующих специалистов, которым нравится стиль игры, отличный от стиля Аллегри", - сказал Бота.

Слухи о приглашении итальянца появились на фоне последних неудач "Шахтера" под руководством португальца Луиша Каштру. Команда сейчас занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от "Динамо" на 4 очка. Она вылетела из Кубка Украины, уступив "Агробизнеса" из первой лиги.

Кроме этого, "Шахтер" продолжает борьбу в Лиге Европы, где в 1/8 финала встретится с итальянской "Ромой".

Аллегри остается без работы с 2019 года, когда его уволили из "Ювентуса", с которым он выиграл 5 чемпионских титулов. Кроме этого, тренер побеждал в Серии A с "Миланом".

9 марта сообщалось, что в качестве главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру может заменить Массимилано Аллегри .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb