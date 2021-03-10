В Николаеве вооруженный мужчина ограбил автозаправку, его разыскивает полиция

10 марта, 2021, 15:48

Полиция Николаева разыскивает мужчину, который совершил разбойное нападение на автозаправку и скрылся с места преступления

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"9 марта около 2:45 неизвестный мужчина в черной одежде с маской на лице зашел в помещение АЗС на ул. Кузнецкой и, угрожая пистолетом оператору, заставил его отдать имеющиеся денежные средства. Нападающий забрал деньги и скрылся", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства разбойного нападения, принимаются меры для розыска и задержания злоумышленника.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 187 УК «Разбой» и проводят следственные действия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо