В Минсоцполитики объяснили, при каком уровне доходов можно рассчитывать на получение субсидий
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, не превышающим размера прожиточного минимума, еще почти 40% - домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, 17% - с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов ", - цитирует пресс-служба слова министра социальной политики Марины Лазебной.
Она также отметила, что средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть менее 10%.
По словам Лазебной, при росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, так как зависит от дохода, а размер субсидии - увеличивается.
Всего, по информации Министерства социальной политики, пока субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 млн домохозяйств, а средний размер субсидии в феврале составил 1483 грн.
- Напомним, 9 марта Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.
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