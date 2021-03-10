В Минсоцполитики объяснили, при каком уровне доходов можно рассчитывать на получение субсидий

10 марта, 2021, 16:02

В целом, на получение субсидий могут претендовать домохозяйства с доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов на одного человека

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, не превышающим размера прожиточного минимума, еще почти 40% - домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, 17% - с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов ", - цитирует пресс-служба слова министра социальной политики Марины Лазебной.

Она также отметила, что средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть менее 10%.

По словам Лазебной, при росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, так как зависит от дохода, а размер субсидии - увеличивается.

Всего, по информации Министерства социальной политики, пока субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 млн домохозяйств, а средний размер субсидии в феврале составил 1483 грн.

Напомним, 9 марта Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.