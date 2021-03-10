В Киеве легковушка сбила пешехода, пострадавший госпитализирован
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
ДТП произошло по ул. Теодора Драйзера. По словам свидетелей происшествия, пешеход переходил дорогу в неположенном для перехода месте слева направо по ходу движения автомобиля, который двигался в направлении проспекта Маяковского.
Водителю не удалось избежать зикнення. Пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Его лицо на момент оформления ДТП не установлено. По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения - когда ему пытались оказать первую помощь, чувствовался запах алкоголя.
Водитель, по словам правоохранителей, не имел признаков алкогольного опьянения, однако его должен был проверить нарколог.
Происшествие произошло примерно в 20 метрах от подземного пешеходного перехода.
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