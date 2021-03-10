В Киеве легковушка сбила пешехода, пострадавший госпитализирован

10 марта, 2021, 07:30

В ночь на 10 марта в Деснянском районе Киева легковушка Mercedes сбила пешехода

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

ДТП произошло по ул. Теодора Драйзера. По словам свидетелей происшествия, пешеход переходил дорогу в неположенном для перехода месте слева направо по ходу движения автомобиля, который двигался в направлении проспекта Маяковского.

Водителю не удалось избежать зикнення. Пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Его лицо на момент оформления ДТП не установлено. По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения - когда ему пытались оказать первую помощь, чувствовался запах алкоголя.

Водитель, по словам правоохранителей, не имел признаков алкогольного опьянения, однако его должен был проверить нарколог.

Происшествие произошло примерно в 20 метрах от подземного пешеходного перехода.

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