В Киеве автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе, пострадавший скончался

10 марта, 2021, 17:02

В Соломенском районе столицы, на бульваре Вацлава Гавела, произошло ДТП

Об этом сообщили Часовые.Еспресо .

"Автомобиль Peugeot Partner двигался в направлении проспекта Отрадного. По неизвестным причинам водитель Peugeot не пропустил на пешеходном переходе мужчину, 1951 г. р . Свидетели рассказали, что скорость автомобиля была значительно больше, чем разрешенные 50 км/ч. По предварительным данным, тормозной путь составил около 100 метров", - говорится в сообщении.

Мужчину в тяжелом состоянии забрали врачи скорой помощи, но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пострадавший скончался по дороге в больницу. На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

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