В Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие
10 марта, 2021, 08:15
В Кропивницком в девятиэтажке по улице Юрия Коваленко произошел взрыв. Два человека пострадали ㅡ их госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"9 марта в 19:52 в ГСЧС поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, произошел в однокимнитний квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко, 7 в г. Кропивницкий", - говорится в сообщении.
В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 м кв., а в 20:40 - ликвидирован.
Так, в результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Еще 7 граждан эвакуированы.
Фото: ДСНС
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