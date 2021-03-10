В Кропивницком прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

10 марта, 2021, 08:15

В Кропивницком в девятиэтажке по улице Юрия Коваленко произошел взрыв. Два человека пострадали ㅡ их госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 марта в 19:52 в ГСЧС поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения, произошел в однокимнитний квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко, 7 в г. Кропивницкий", - говорится в сообщении.

В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 м кв., а в 20:40 - ликвидирован.

Так, в результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Еще 7 граждан эвакуированы.

Фото: ДСНС

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