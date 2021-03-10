В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Об этом сообщают российские СМИ.
"Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори любые встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что "любая встреча должна быть хорошо подготовлена". По его словам, в данном случае подготовка заключается в "исполнении договоренностей".
"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучше подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей. В первую очередь мы говорим о Минские договоренности, а во вторую очередь - говорим о тех договоренности, которые были достигнуты в Париже ", - пояснил прессекретар Путина.
Напомним, накануне Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки" отдельно, если четырехсторонние переговоры будут откладываться.
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