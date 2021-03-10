В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат
10 марта, 2021, 14:14
Спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области
О передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении
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