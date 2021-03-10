 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат

В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат


фото: pik.net.ua
Спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области

О передает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать