В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат

10 марта, 2021, 14:14

Спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области

О передает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении

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