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В ЕС начали готовить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко, - журналист


фото: gettyimages
В Евросоюзе началась работа над четвертым санкционные пакетом против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно началась. Я предполагаю, что они больше будут сосредоточены на сотрудниках милиции/безопасности, а не на " деньгах ", стоящих за режимом, но еще рано говорить наверняка", - написал журналист.

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