В ЕС начали готовить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко, - журналист

10 марта, 2021, 15:01

В Евросоюзе началась работа над четвертым санкционные пакетом против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно началась. Я предполагаю, что они больше будут сосредоточены на сотрудниках милиции/безопасности, а не на " деньгах ", стоящих за режимом, но еще рано говорить наверняка", - написал журналист.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police / security officials rather than going after "the money" behind the regime but it is still early days - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2021

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