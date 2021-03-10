В черновицкой больнице ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от COVID-19, - ОГА

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает " Укринформ ".

"Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад, полностью готовых работать. Одновременно с этим у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников вакцинировались ", - сказала Гусак.

По ее словам, в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

"Кроме госпитальных баз, мы планируем вакцинировать и другие медучреждения, работников, не занимающихся ковидом, но записавшихся в очередь. В то же время сегодня штабным решением мы бы хотели начать вакцинацию призывных комиссий, которые вскоре начнут работать. Важно, чтобы они безопасно работали. Уже завтра начинаем вакцинировать Кицманскую призывную комиссию. Также обращаемся и в медицинский университет, и в частных медицинских учреждений, на первом этапе мы готовы вакцинировать и их ", - добавила Наталья Гусак.

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