В черновицкой больнице ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от COVID-19, - ОГА
Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает " Укринформ ".
По ее словам, в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.
"Кроме госпитальных баз, мы планируем вакцинировать и другие медучреждения, работников, не занимающихся ковидом, но записавшихся в очередь. В то же время сегодня штабным решением мы бы хотели начать вакцинацию призывных комиссий, которые вскоре начнут работать. Важно, чтобы они безопасно работали. Уже завтра начинаем вакцинировать Кицманскую призывную комиссию. Также обращаемся и в медицинский университет, и в частных медицинских учреждений, на первом этапе мы готовы вакцинировать и их ", - добавила Наталья Гусак.
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