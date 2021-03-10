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В Бердянске от взрыва в многоэтажке погибли два человека, госпитализирована женщина, - СМИ


фото: Бердянськ 24
В 9 утра в многоквартирном доме на улице Волонтеров прогремел взрыв. Погибли двое мужчин 50 и 60 лет

Об этом сообщает "Бердянск 24".

Взрыв произошел по адресу ул. Волонтеров, 156 в квартире на седьмом этаже. Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также в результате взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция на месте установила, что взорвалось неизвестное устройство,

"В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - два человека 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 9 марта при схожих обстоятельствах прогремел взрыв в Кропивницком. Два человека госпитализированы в больницу

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