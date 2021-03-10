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Espreso.tvОбществоВ Беларуси КГБ заявил о запланированной на конец марта "дестабилизации" в стране

В Беларуси КГБ заявил о запланированной на конец марта "дестабилизации" в стране

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что ведомство располагает информацией о планах некоторых лиц якобы дестабилизировать ситуацию в стране

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, она "запланирована" на период 25-27 марта.

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Тертель заявил, что нужно обратить внимание на "несколько моментов". В частности, на "беспрецедентное давление" на Беларусь со стороны иностранных партнеров.

Также в КГБ сообщили, что в Беларуси якобы существует рост террористических угроз.

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10 марта, 2021 среда

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