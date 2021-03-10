В апреле наградят лауреатов музыкальной премии "Украинская песня года 2020"

10 марта, 2021, 12:31

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года 2020" - совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника состоится 29 апреля

Генеральный продюсер - владелец ТМ "Украинская песня года" Михаил Поплавский и соорганизатор проекта, мега-популярный певец Олег Винник анонсировали церемонию награждения музыкальной премии "Украинская песня года 2020". Концерт запланировали на 29 апреля в Национальном дворце "Украина". На сцене отметят топовых артистов, поэтов и композиторов украинских шлягеров.

"В Национальном дворце искусств "Украина" пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые представляют украинские песни в номинациях "Будущее украинской песни", "Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни" и других. И у меня, и у Олега творческие здоровые амбиции. Мы хотим чтобы "Украинская песня года" была, жила и процветала! ", - заявил на презентации проекта Михаил Поплавский.

https://www.instagram.com/p/CMNcc5MAOeg/?utm_source=ig_web_copy_link

Отличия получат исполнители разных жанров, стилей и поколений. Номинантов будут выбирать среди легенд украинской музыки. А также молодых звезд и тех, кто получил миллионы просмотров на YouTube. Единственное и неизменное условие участия в премии - песня должна звучать на украинском.

"Мы самая певучая нация в Европе! И что, мы не можем спеть так, чтобы нас услышали на весь мир? Можем! Просто нужно остановиться и не гнаться за какими-то заоблачными хитовыми идеями, а просто делать свое! У нас уже сколько идей написано, озвучено и спето. У нас фольклорного материала хватит на весь мир. Даже сказал бы на все время существования земного шара", - искренне заявил Олег Винник.

"Украинский язык, украинская песня - вечные как небо и солнце. Она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины ", - добавляет автор идеи и меценат проекта Михаил Поплавский.

Прошлогодняя церемония награждения поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Не менее интересностей и оригинальности организаторы обещают в этом году. Акцент будет делаться на модерновости, технологичности и современной картинке, которая будет гармонично сочетаться с содержанием композиций.