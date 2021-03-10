Три миллиона рублей: Google в третий раз заплатил России штраф за отказ удалять контент

10 марта, 2021, 21:32

Корпорация Google выплатила России штраф в сумме 3 млн рублей (это почти 1,2 млн гривен) за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи

Об этом сообщила российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Это третий штраф для Google за такое нарушение. Ранее компанию штрафовали в 2019 году на 700 тыс. рублей и в 2020 году - на 1,5 млн рублей. Оба штрафы оплачены.

В России с 2017 года действует закон, согласно которому поисковые системы должны подключаться в реестр запрещенных сайтов и удалять ссылки на них из выдаче. В 2019 году Google оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ подключиться к реестру.

10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении работы в России сети Twitter. Ведомство уточнило, что такое решение принято из-за отказа соцсети удалить контент, который склоняет несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержит детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков. О каких конкретно случаях идет речь, в сообщении не указано.