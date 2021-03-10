Треть женщин в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию, - ВОЗ

10 марта, 2021, 08:58

Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина во всем мире (около 736 млн) испытывала физическое или сексуальное насилие в течение своей жизни от мужчин

Об этом говорится в отчете ВОЗ.

Так, в отчете представлены данные крупнейшего за всю историю исследования распространенности насилия против женщин, проведенного ВОЗ.

Поэтому, в течение жизни каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию - со стороны как близкого партнера, так и чужих мужчин. Эта цифра остается неизменной в течение последнего десятилетия.

В свою очередь, насилие со стороны партнера испытывала каждая четвертая девушка в возрасте 15-24 лет, которые находились в отношениях.

Установлено, что насилие со стороны интимных партнеров является самой распространенной формой жестокого обращения в мире. О нем заявили около 641 миллиона женщин. 6% женщин во всем мире заявили, что на них напала посторонний человек.

По оценкам, 37% женщин, живущих в бедных странах, подверглись физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимных партнеров в своей жизни.

Так, регионы Океании, Южной Азии и Африки к югу от Сахары имеют самые высокие показатели распространенности насилия со стороны интимных партнеров среди женщин в возрасте 15-49 лет - от 33% до 51%. Самые низкие показатели наблюдаются в Европе (16-23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).

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