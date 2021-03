Синоптик Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре и морозах до -14 ° C

10 марта, 2021, 14:58

В Украине 11 марта ожидается сухая погода, однако будет морозно, в некоторых регионах штормовой ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11-го марта еще можно наслаждаться сухой погодой и даже иногда солнышком", - сообщила синоптик.

Она отметила, что антициклон Luitgard будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который к нам приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.

Температура воздуха ночью будет опускаться до морозов, ожидается -4 ° C ... -9 ° C, на Востоке, северо-востоке, местами в центральных областях -9 ° C ... -14 ° C, на Западе около нуля.

Днем в четверг предполагается от -3 ° C до + 3 ° C. в западной части потеплеет до +4 + 7 градусов.

Порывистый, до штормовых порывов, ветер возможен на Западе и в Приазовье.

В Киеве 11-го марта без осадков. Ближайшей ночью -4 ° C ... -6 ° C, в окрестностях может и ниже, завтра днем 0 ° C ... + 2 ° C.

Однако 12-го марта мощная циклоничность принесет в Украину осложнения погоды с осадками и сильным ветром.

12-го марта ожидается осложнение погоды, поэтому завтрашним главным круговертям не удивляйтесь - идет смена воздушных масс.

