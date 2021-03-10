Свитолина призналась, что избалована большими деньгами

10 марта, 2021, 12:30

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что для нее стало проблемой снижение размера призовых на турнирах из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает TennisActu.

По ее словам, у игроков из-за снижения призовых исчезла мотивация участвовать в небольших турнирах.

"Сейчас действительно происходит существенное снижение призовых денег. Лично для меня это сложно, потому что мы правда немного избалованы годами, когда призовые были действительно большими. Теперь у игроков наверняка снизится мотивация играть в турнирах, где призовые суммы очень маленькие, они не захотят тратить на них силы перед, скажем, турнирами "Большого шлема", - сказала Свитолина, занимающая в мировом рейтинге пятую позицию.

В феврале, по итогам Открытого чемпионата Австралии, сумма призовых Элины Свитолина за карьеру превысила $ 20 млн. Украинка стала 19-й теннисисткой, преодолевшей эту отметку.

Напомним, 9 марта Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой во втором круге турнира WTA в Дубае.

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