Свитолина призналась, что избалована большими деньгами
Об этом сообщает TennisActu.
По ее словам, у игроков из-за снижения призовых исчезла мотивация участвовать в небольших турнирах.
"Сейчас действительно происходит существенное снижение призовых денег. Лично для меня это сложно, потому что мы правда немного избалованы годами, когда призовые были действительно большими. Теперь у игроков наверняка снизится мотивация играть в турнирах, где призовые суммы очень маленькие, они не захотят тратить на них силы перед, скажем, турнирами "Большого шлема", - сказала Свитолина, занимающая в мировом рейтинге пятую позицию.
В феврале, по итогам Открытого чемпионата Австралии, сумма призовых Элины Свитолина за карьеру превысила $ 20 млн. Украинка стала 19-й теннисисткой, преодолевшей эту отметку.
- Напомним, 9 марта Элина Свитолина проиграла россиянке Светлане Кузнецовой во втором круге турнира WTA в Дубае.
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