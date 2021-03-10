Месть ворам: работник "Порту" обозвал Роналду "свиней" после вылета "Ювентуса" из ЛЧ

10 марта, 2021, 17:26

Работник "Порту" раскритиковал Криштиану Роналду после вылета туринского "Ювентуса" из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Record .

Фернандо Сауль, отвечающий в клубе за работу с болельщиками, а также является диктором на стадионе "Драгау", обозвал Роналду "свиньей" и написал, что ждет видео от матери португальца.

"Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на "Драгау". Горжусь "Порту". Я жду видео от Долорес и от его беззубой семьи", - написал Сауль в сети.

Сообщается, что Сауль не первый раз становится участником скандальных эпизодов. В 2017 году он был отстранен на 30 дней из-за того, что после матча против "Бенфики" выкрикивал судьям: "Мы устали от того, что нас грабят!"

"Ювентус" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ победил "Порту" в дополнительное время 3:2, но по итогам двух матчей вылетел из турнира, поскольку в первой игре "Порту" выиграл на своем поле со счетом 2:1.

Напомним, 9 марта "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.

Роналду отвернулся в стенке и пропустил мяч между ногами во время решающего гола из штрафного от "Порту" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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