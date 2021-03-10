Сутки в зоне ООС: россияне 21 раз нарушили режим тишины, в том числе с применением запрещенного оружия

10 марта, 2021, 07:52

Во вторник, 9 марта, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 21 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4, Опытное захватчики обстреливали украинские позиции с применением запрещенных Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки, поселков Лебединское и Южное оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Железное россияне били из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, противник осуществлял обустройства инженерных позиций в направлении поселка Троицкое.

9 марта боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано. На вражеские обстрелы бойцы ООС ответили огнем.

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