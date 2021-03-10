Стадион им. Шухевича в Тернополе: в МИД Украины отреагировали на возмущение посла Израиля
Позицию украинского ведомства озвучил спикер украинского МИД Олег Николенко в Twitter.
"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Зато дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - отметил представитель дипведомства.
Сохранения национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Зато дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот https://t.co/6VowQQUOiS- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021
- Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальному стадиону имени командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу
- 9 марта посол Израиля в Украине сделал демарш из-за присвоения тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, требуя отменить переименование
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