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Espreso.tvОбществоСтадион им. Шухевича в Тернополе: в МИД Украины отреагировали на возмущение посла Израиля

Стадион им. Шухевича в Тернополе: в МИД Украины отреагировали на возмущение посла Израиля

Спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что дипломатам следует работать над укреплением отношений между странами, а не наоборот

Позицию украинского ведомства озвучил спикер украинского МИД Олег Николенко в Twitter.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Зато дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - отметил представитель дипведомства.

  • Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальному стадиону имени командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу
  • 9 марта посол Израиля в Украине сделал демарш из-за присвоения тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, требуя отменить переименование

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