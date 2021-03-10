США и Евросоюз подтвердили планы объединить усилия в борьбе с изменениями климата

10 марта, 2021, 09:17

Представители Еврокомиссии и США подтвердили планы сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями

Об этом сообщили исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и спецпредставитель президента США Джон Керри в заявлении к журналистам после встречи в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Когда Администрация Байдена вошла в офис, мы тогда сказали - они вернулись! Они вернулись в Париж, к климатической повестке дня ... Мы будем работать бок о бок, чтобы достичь успеха в Глазго, где придется приложить усилия, чтобы убедить других мировых игроков делать правильные вещи. Я абсолютно уверен, что США и Европа, работая вместе, могут сдвинуть горы и передать детям и внукам тот климат и тот мир, в которых можно жить ", - отметил Тиммерманс.

В свою очередь представитель США заявил, что президент Джо Байден четко включил борьбу с изменениями климата к важнейшим вопросам, которые намерено решать правительство Штатов.

"Я прибыл сюда, чтобы возобновить диалог с нашими друзьями в Европе по сотрудничеству вокруг ситуации с климатом ... Мы сталкиваемся с чрезвычайным кризисом, признаки которого растут каждый год. Но этот кризис также является моментом наибольшей возможности, которую мы имеем, вероятно, со времен промышленной революции. Мы можем восстановить себя и наши экономики, которые будут производить новую продукцию на основе новейших технологий ", - отметил Керри.

Он также добавил, что для Америки и Европы важно объединиться, ведь ни одна страна не может самостоятельно преодолеть этот кризис. Для этого необходимы усилия не только государств и правительств, они должны охватить широкое гражданское общество и частный сектор: "Будут необходимы триллионы евро, долларов, любой другой валюты. Но каждый из экономических прогнозов четко свидетельствует - для наших граждан будет более затратным не отвечать (климатические изменения - ред.), и не делать того, что мы должны сделать".

По словам Керри, современное технологическое развитие позволяет выполнить эту работу, поэтому следующее десятилетие должно стать периодом действий в решении проблемы климатических изменений.

"Именно поэтому президент Байден примет (климатический - ред.) саммит в апреле, чтобы собрать вместе страны мира и обсудить, с чем мы придем в Глазго", - добавил он.

Отметим, одним из первых шагов администрации Джо Байдена было возвращение США к Парижскому климатическому соглашению.

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