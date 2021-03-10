Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в медучреждениях остаются 22 человека, двое - в тяжелом состоянии

10 марта, 2021, 09:16

По состоянию на утро 10 апреля в лечебных учреждениях Польши находятся 22 украинца, пострадавших в ДТП с автобусом Познань-Херсон

Об этом сообщает пресс служба ДСНС .

В числе госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии. 24 гражданина вернулись в Украину. Всего в автобусе пребувало 57 человек, все - украинцы.

Накануне, 9 марта, генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщал , что в польских больницах остаются 24 пострадавших украинском.

Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек.

перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек. ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

погибли украинцы , вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .

вернулись в Украину . По состоянию на 8 марта в польских больницах находилось 25 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии .

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