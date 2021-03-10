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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП с украинцами в Польше: в медучреждениях остаются 22 человека, двое - в тяжелом состоянии

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в медучреждениях остаются 22 человека, двое - в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 10 апреля в лечебных учреждениях Польши находятся 22 украинца, пострадавших в ДТП с автобусом Познань-Херсон

Об этом сообщает пресс служба ДСНС .

В числе госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии. 24 гражданина вернулись в Украину. Всего в автобусе пребувало 57 человек, все - украинцы.

Накануне, 9 марта, генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщал , что в польских больницах остаются 24 пострадавших украинском.

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