Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в медучреждениях остаются 22 человека, двое - в тяжелом состоянии
10 марта, 2021, 09:16
По состоянию на утро 10 апреля в лечебных учреждениях Польши находятся 22 украинца, пострадавших в ДТП с автобусом Познань-Херсон
Об этом сообщает пресс служба ДСНС .
В числе госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии. 24 гражданина вернулись в Украину. Всего в автобусе пребувало 57 человек, все - украинцы.
Накануне, 9 марта, генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщал , что в польских больницах остаются 24 пострадавших украинском.
- Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон , в результате чего погибли 5 человек.
- ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
- 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .
- По состоянию на 8 марта в польских больницах находилось 25 пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии .
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