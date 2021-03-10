Следующий соперник Лопеса пренебрежительно высказался о Ломаченко

10 марта, 2021, 14:46

Австралийский боксер Джордж Камбосос, который является следующим соперником Теофимо Лопеса, заявил, что победу американца над украинцем Василием Ломаченко не стоит переоценивать

Об этом сообщает Fightnews .

По словам Камбососа, который в июне встретится с Лопесом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), победу американца над Ломаченко не стоит переоценивать, ведь украинец за первые семь раундов боя не нанес сопернику ни одного удара.

"Не могу поверить, что вокруг этого парня создают столько хайпа из-за победы над Ломаченко, который за семь раундов не выбросил ни одного удара. Я вижу, что он уязвим. Я владею хорошим боксерским IQ. Моя взрывная мощь шокирует его, как и моя подвижность, моя работа ног. Я просто знаю, что как боец лучше, чем он", - заверил Камбосос.

В октябре 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

9 февраля стало известно, что Теофимо Лопес проведет первую защиту звания абсолютного чемпиона мира против Джорджа Камбососа.

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