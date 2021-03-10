Шмыгаль: медицинская система Украины готова к третьей волне пандемии коронавируса
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 10 марта, передает Еспресо.TV .
"Медицинская система Украины готова к третьей волне. Процесс усиления ее способности не останавливался от начала пандемии. На сегодня мы обеспечили приподнятым кислородом 60 тысяч койкомест - это один из самых высоких показателей в Европе", - подчеркнул он.
Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине появился еще один механизм противодействия пандемии.
"Это вакцинация. Чем больше людей будут получать вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинные ограничения. Украина закупает исключительно безопасные вакцины, которые признали передовые страны мира. В частности, вакцина от AstraZeneca - Serum Institute, которая сейчас есть в Украина, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира ", - отметил он.
Премьер также призвал украинцев становиться в предыдущую очередь вакцинации.
- Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19. В правительстве не исключают введения жесткого карантина.
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