Шмыгаль дал ряд поручений по проверке качества и легальности оборота топлива в Украине

10 марта, 2021, 10:51

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал ряд поручений для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом горючего", - написал Шмыгаль по итогам совещания с участием правительства, Офиса президента и правоохранительных органов.

Премьер отметил, что по итогам совещания он дал ряд поручений. В частности, АМКУ было поручено провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов. Шмыгаль также дал поручение Государственной таможенной службе, Держпродспоживслужби и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабмин предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

Министр добавил, что при участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, Государственной фискальной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.