Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в РФ: в дальнейшем возможна блокировка

10 марта, 2021, 11:22

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 10 марта начала искусственно замедлять работу сервиса микроблогов Twitter на территории РФ

Сообщает в Facebook пресс-служба Роскомнадзора.

"Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесены в перечень угроз. С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к выполнению законодательства на территории Российской Федерации по Twitter с 10 марта 2021 приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств ", - говорится в заявлении.

При этом в Роскомнадзор предполагают полное блокирование сервиса в дальнейшем.

Санкции Роскомнадзор объясняет наличием в Twitter сообщений с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, с детской порнографией и информации об употреблении наркотиков.

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Напомним, ранее Госдума РФ разрешила блокировать YouTube, Facebook и Twitter .

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