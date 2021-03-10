Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в РФ: в дальнейшем возможна блокировка
Сообщает в Facebook пресс-служба Роскомнадзора.
"Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесены в перечень угроз. С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к выполнению законодательства на территории Российской Федерации по Twitter с 10 марта 2021 приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств ", - говорится в заявлении.
При этом в Роскомнадзор предполагают полное блокирование сервиса в дальнейшем.
Санкции Роскомнадзор объясняет наличием в Twitter сообщений с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, с детской порнографией и информации об употреблении наркотиков.
❗Роскомнадзор принял меры по защите российских граждан от влияния противоправного контента В связи с тем, что ...Опубликовано Роскомнадзор Вторник, 9 марта 2021 г.
- Напомним, ранее Госдума РФ разрешила блокировать YouTube, Facebook и Twitter .
- Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok удалить материалы с призывами выходить на протесты.
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