Разведка Литвы: Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседей

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Литва считает, что Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран, но этот инструмент постепенно теряет свою эффективность.

"Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными", - говорится в документе.

В Литве отметили, что Кремль не сможет использовать конфликт на Донбассе как рычаг влияния на внешнюю и внутреннюю политики Украины, пока требования России будут оставаться неприемлемыми для большинства украинцев.

В то же время литовская разведка отмечает, что Москва может легко усилить свое военное давление на Украину, использовав военные формирования на Донбассе.

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