"Северный поток-2": США могут ввести новые санкции, - глава Госдепа
Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает " РБК-Украина ".
Блинкен отметил, что "Северный поток - 2" экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза. Санкции могут ввести против участников российского проекта.
"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", - сказал он.
Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден считает строительство российского газопровода "плохой идеей".
"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - отметил Блинкен.
- Напомним, представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще четверо республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему администрация Джо Байдена не ввела санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2".
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