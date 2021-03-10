"Северный поток-2": США могут ввести новые санкции, - глава Госдепа

10 марта, 2021, 22:57

США рассматривают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2"

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает " РБК-Украина ".

Блинкен отметил, что "Северный поток - 2" экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза. Санкции могут ввести против участников российского проекта.

"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден считает строительство российского газопровода "плохой идеей".

"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - отметил Блинкен.

Напомним, представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще четверо республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему администрация Джо Байдена не ввела санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2".

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