"Россотрудничество" назвало Шевченко "российско-украинским поэтом", в Мировом конгрессе украинцев просят Зеленского запретить организацию

10 марта, 2021, 10:57

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев в Южной и Западной Европе, глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха просит президента Владимира Зеленского рассмотреть на очередном заседании СНБО запрет "Россотрудничество"

Об этом говорится в открытом письме вице-президента Всемирного конгресса украинский в Южной и Западной Европе, передает Радио Свобода .

"Сегодня, в 160-ю годовщину со дня смерти Тараса Григорьевича Шевченко, российское агентство "Россотрудничество", которая признана Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистская, проводит совместно со своим представительством в Киеве мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко". Уже само название мероприятия дезинформирует украинское и мировое сообщество о том, что украинский поэт, национальный герой и символ Украины, Тарас Григорьевич Шевченко был "российско-украинским поэтом ". Но больше настораживает и беспокоит то, что на седьмом году войны, в Киеве совершенно открыто функционирует представительство российского пропагандистского агентства "Россотрудничество". Это при том, что в России закрыты все украинские центры, преследуются украинские общественные деятели и Всемирный конгресс украинский признан как нежелательная в РФ организация ", - говорится в письме .

Также Садоха просит на следующем заседании СНБО "рассмотреть вопрос запрета в Украине функционирования очагов русской пропаганды и дезинформации "Россотрудничества ".

В свою очередь "Россотрудничество" на своей странице отмечает, что итоги конкурса современных поэтов ко дню памяти Тараса Шевченко подведут в среду.

"В день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко, 10 марта, состоится телемост с Русским домом в Киеве с целью подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов. Финалисты представят свои работы в формате онлайн-чтений на площадке МИА "Россия сегодня". Произведения победителей войдут в литературный сборник "День Шевченко", который будет издан в России ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb