"Новая почта" повышает тарифы на доставку и упаковку

10 марта, 2021, 19:22

"Новая почта" с 20 марта повышает тарифы на доставку отправлений на 5 грн и на их упаковку - на 1-6 грн

Об этом сообщила пресс-служба компании .

При этом, как отмечает компания, отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты".

Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.